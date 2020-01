Golf: tensioni Usa-Iran, tornei in Medio Oriente a rischio

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - L'Abu Dhabi HSBC Championship e il Saudi International, tornei del massimo circuito continentale di golf, restano a rischio. Le tensioni in Medio Oriente tra Stati Uniti ed Iran potrebbero avere ripercussioni anche sul fronte sportivo. L'European Tour, con una nota rilasciata al The Guardian, ha fatto sapere "che la sicurezza dei giocatori, dello staff e di tutti i soggetti coinvolti nei tornei rappresentano la priorità. Monitoriamo costantemente le situazioni in tutti i paesi che ospitano i nostri eventi senza lasciare nulla al caso".

Bryson DeChambeau, 26enne californiano e numero 15 al mondo, aveva da subito lanciato l'allarme mettendo in dubbio la sua partecipazione all'Abu Dhabi HSBC Championship, in programma dal 16 al 19 gennaio negli Emirati Arabi Uniti. "Ci sono alte possibilità - ha spiegato - che possa rinunciare a giocare l'evento. Nessun americano in questo momento può prendersi il rischio di andare in quelle zone".

Giallo anche sulla partecipazione di Dustin Johnson, ex leader mondiale del golf, tra i big annunciati del Saudi International (23-26 gennaio) a King Abdullah Economic City. "Per il momento - ha spiegato il manager David Winkle - è regolarmente iscritto al torneo ma prenderemo una decisione solo dopo aver valutato attentamente la vicenda".

Incerta anche la posizione di Sergio Garcia. Lo spagnolo dovrebbe giocare entrambe le competizioni ma volerà in Medio Oriente "solo se sarò certo di non correre alcun pericolo". Come fatto per il Turkish Airlines Open dello scorso novembre, quando il torneo Rolex Series fu considerato a rischio per l'offensiva di Erdogan in Siria, l'European Tour ha ribadito che la sicurezza degli atleti e di tutti gli addetti ai lavori viene prima di ogni altra cosa. E così anche sul doppio appuntamento in Medio Oriente il board del massimo circuito continentale "monitora" e prende tempo. (ANSA).