Sport e Salute: Valente,continuare sulla strada tracciata

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Le dimissioni di Rocco Sabelli dalla guida di Sporte e salute non siano "pretesto per tornare indietro su una riforma dello sport che anche il MoVimento 5 Stelle ha fortemente voluto e votato, perché il lavoro ancora da fare è tantissimo": e' la posizione di Simone Valente, deputato M5s. "Non entro nel merito della scelta di dimettersi dell'ingegner Sabelli - scrive su Facebook Valente - scelta personale, evidentemente dettata dal venir meno della fiducia con il Ministro dello sport; ma deve essere chiaro a tutti che questa non può essere il pretesto per tornare indietro".

"Tornare al passato significherebbe creare solo confusione e quindi pesanti disagi al mondo dello sport - prosegue Valente -.

Per questo apprendo con sollievo che non verrà apportata nessuna modifica alla legge approvata nel dicembre 2018. La nascita della società di proprietà dello Stato Sport e Salute s.p.a porta con sé una precisa volontà di sviluppare maggiormente alcuni settori troppo spesso tralasciati: lo sport di base, le attività fisiche preventive e adattate, lo sport a scuola, l'impiantistica sportiva. Bisogna continuare sulla strada tracciata - la conclusione - tenendo sempre presente le peculiarità e le diverse sensibilità del mondo sportivo. Per questo il mio auspicio è che venga nominato il prima possibile un nuovo amministratore delegato di alto profilo che conosca lo sport e sappia dialogare con tutti gli organismi sportivi" (ANSA).