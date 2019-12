Pallavolo: a Torino le finali della Nations League 2020

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Torino sempre più capitale dello sport. Sarà infatti il capoluogo piemontese ad ospitare le Finals della Nations League di pallavolo maschile 2020: l'annuncio è stato fatto dalla federazione internazionale, la fase conclusiva del torneo si svolgerà al Pala Alpitour dall'1 al 5 luglio del prossimo anno. Dopo le Atp Finals di tennis (che dal 2021 al 2025 si svolgeranno nello stesso impianto) un altro evento sportivo internazionale sarà ospitato da Torino: partner organizzativo del torneo RCS Sports & Events.

"Sono sicuro che il capoluogo piemontese e il Pala Alpitour saranno all'altezza dell'evento, tutti noi infatti, abbiamo ancora negli occhi lo straordinario successo di pubblico delle finali del Campionato Mondiale maschile 2018" le parole del presidente della Fipav Pietro Bruno Cattaneo. "Per la nostra Regione è un grande onore. Crediamo che eventi agonistici di questi livello non facciano bene soltanto allo sport, ma anche al tessuto economico locale" le parole del presidente della Regione, Alberto Cirio e dell'assessore regionale allo sport, Fabrizio Ricca. "Torino sarà certamente in grado di valorizzare al meglio un appuntamento così importante. Torino si conferma, quindi, ancora una volta, capitale dello sport e punto di riferimento internazionale per numerose discipline" il commento della sindaca Chiara Appendino. "Ci fa molto piacere contribuire alla realizzazione di un evento così importante in una città come Torino e la sua regione, il Piemonte, dove la pallavolo gode di un seguito rilevante, un movimento in crescita da anni, sia in ambito maschile sia femminile. Sono certo che anche in questa occasione la Città, caratterizzata da una grande passione sportiva, con l'Italia intera, faranno sentire il loro entusiasmo" ha detto Urbano Cairo Presidente di RCS Media Group.

(ANSA).