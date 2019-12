Nuoto: Quadarella, 'Glasgow fa ben sperare per Tokyo 2020'

"No, non mi aspettavo questo risultato, soprattutto nei 400 stile. Negli 800 in realtà speravo di fare un po' di meno con il tempo, i 400 mi hanno riscattato bene, è stata davvero una bella gara". Così l'azzurra del nuoto Simona Quadarella all'aeroporto di Fiumicino, reduce col resto della nazionale dagli Europei in vasca corta di Glasgow, dove l'Italia del nuoto ha fatto il pienone di medaglie. "Siamo andati molto forte, abbiamo portato a casa tante medaglie e questo ci fa ben sperare per la stagione olimpica", ha aggiunto Quadarella