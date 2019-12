Sci: Delago 2/a in superG Lake Louise, vince Rebensburg

L'azzurra Nicol Delago e' arrivata nel superG di Coppa del mondo donne di Lake Louise, sciando in 1.20.35. Per la gardenese, 23 anni e scesa con il pettorale 31, quindi quando la gara sembrava ormai decisa, e' il secondo argento in Coppa dopo quello dell'anno scorso nella discesa di Val Gardena.

Ha vinto Il superG la tedesca Viktoria Rebensburg In 1.20.00.

Per la bavarese, 30 anni, e' la 18 /a vittoria in carriera più' una a squadre. Terza la svizzera Corinne Suter in 1.20.42.

Per l'Italia c'è poi Federica Brignone, 7/a in 1.21.07, mentre Sofia Goggia ha finito imprecando la sua breve prova : fuori per un errore dopo 30 secondi di gara. Ha commesso un salto di porta in una curva in pendenza a sinistra con successiva porta a destra ravvicinata, un passaggio difficile che aveva gia' messo in difficoltà' molte e atlete e per questo ben segnalato dagli allenatori.

In una gara con sole e 17 gradi sotto zero, le altre azzurre in classifica sono Elena Curtoni al momento 16/a in 1.21.45 e Francesca Marsaglia 18/a in 1.21.59 .

La coppa del mondo donne torna ora in Europa, in Svizzera, a St.

Moritz: sabato prossimo superG e domenica slalom parallelo.

