Atletica: Europei Cross, Yeman Crippa bronzo a Lisbona

Un'altra medaglia internazionale per Yeman Crippa: l'azzurro conquista la medaglia di bronzo agli Europei di cross sui prati di Lisbona. Al termine dei 10,225 km di saliscendi sul percorso muscolare del Parque da Bela Vista il 23enne trentino - con il tempo di 30:21 - è sul podio alle spalle dello svedese Robel Fsiha (29:59) e del turco Aras Kaya (30:10), insieme ai quali aveva viaggiato in gruppo fino ai tre chilometri dall'arrivo. A poco più di due mesi dal primato italiano dei 10.000 metri e l'ottavo posto ai Mondiali di Doha, Crippa sale per la prima volta sul podio individuale degli EuroCross nella categoria assoluta, dopo aver trionfato due volte da junior (2014-2015) e aver vinto due bronzi nel 2016 e 2017 da under 23