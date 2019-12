Taekwondo, Dell'Aquila oro a Mosca e pass per Tokyo 2020

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Oro azzurro al Grand Prix di Taekwondo in corso a Mosca. Il 19enne Vito Dell'Aquila ha infatti battuto in finale il coreano Jun Jang nella cat. 58 kg con il punteggio di 21-18 e si è assicurato oltre al primo gradino del podio anche la qualificazione diretta ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

All'atleta azzurro bastavano pochissimi punti per confermare la missione qualificazione, ma non si è accontentato ed ha regalato a tutti un Grand Prix indimenticabile, confermandosi tra gli atleti più forti al mondo in questa categoria. Al Grand Prix, Vito ha vinto al primo incontro con il brasiliano Paulo Melo (BRA) per 23-7 e ai quarti di finale contro il tunisino Hedi Neffatti per 12-8. In semifinale ieri ha superato il russo Georgy Popov 15-4 e in finale il capolavoro, con la conquista dell'oro battendo per 21-18 Jun Jang, numero 1 del ranking mondiale e olimpico.

"Ci abbiamo creduto e ci siamo riusciti - ha dichiarato entusiasta il presidente della federazione italiana Taekwondo Angelo Cito. In questi ultimi 2 anni Vito è stato superlativo a scalare il ranking mondiale. La sua felicità è l'espressione più bella per festeggiare questo successo straordinario! Orgoglioso di tutti voi per aver sostenuto fino in fondo la Squadra Italiana al raggiungimento di questo successo. Un compito tutt'altro che facile". (ANSA).