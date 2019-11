Basket: Nba; Memphis ko, non si ferma la corsa dei Lakers

Non si ferma la corsa dei Lakers, che in trasferta riescono a vincere e allungare a 7 la striscia di successi consecutivi. Una vittoria non facile per i californiani che si sono imposti in casa dei Grizzlies a Mephis 109-108, dopo aver inseguito per tutto il primo tempo ed essere andati in passivo di 15 punti nel secondo quarto. LeBron James chiude con 30 punti in 39 minuti di gioco ed è miglior realizzatore dei Lakers.