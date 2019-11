Atletica: Schwazer torna ad allenarsi

Alex Schwazer torna ad allenarsi. L'olimpionico della marcia di Pechino 2008, che si era ritirato dopo la squalifica a 8 anni inflitta nel 2016 per il coinvolgimento nella vicenda doping che ha ancora strascichi giudiziari, ha deciso di riprendere la preparazione per il concretizzarsi di "gravi indizi sulla manipolazione della positività" fa sapere all'ANSA il suo tecnico, Sandro Donati.

"Alex è innocente - ribadisce - e si riallena per comunicare a tutti che è naturalmente forte, per tenere accesa una speranza di tornare alle gare, non intende provocare nessuno".