Golf, Jin Young Ko miglior giocatrice dell'anno - LE FOTO

Jin Young Ko, regina del golf femminile, s'è aggiudicata per la prima volta in carriera il premio Rolex Player of the year. La sudcoreana, con tre turni di anticipo, è stata nominata miglior giocatrice del LPGA Tour 2019. "Sono davvero onorata - la gioia della 24enne di Seul - di ricevere un riconoscimento così importante. Questo è uno dei più significativi premi che esistano nel golf, sono al settimo cielo. Grazie a Dio, alla mia famiglia e agli sponsor per aver sempre creduto in me ed avermi aiutato a raggiungere questo traguardo. Non vedo l'ora di conoscere cosa mi riserverà il futuro".