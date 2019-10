Mondiali rugby: Sudafrica in finale

Sarà Inghilterra-Sudafrica la finale della Coppa del Mondo di rugby, in corso in Giappone. La nazionale sudafricana ha battuto in semifinale il Galles 19-16, in un match equilibratissimo deciso da un calcio di Pollard al 76'. La finale tra Springboks e nazionale inglese, che ieri a sorpresa ha battuto la favoritissima Nuova Zelanda, si giochera' sabato prossimo a Yokohama, alle 18 ora locale (le 10.00 in Italia).