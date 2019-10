Basket: Nba, Gallinari e Melli ko, prima vittoria per Lakers

Nove partite nel secondo turno Nba e primi risultati significativi. Seconda sconfitta per gli Oklahoma City Thunder di Danilo Gallinari, battuti 97-85 dai Washington Wizards. Ko anche per l'altro azzurro impegnato stanotte, Nicolò Melli in forza ai New Orleans Pelicans, che va sotto con i Dallas Mavericks per 123-116. Prima vittoria stagionale per i Los Angeles Lakers della splendida coppia formata da Lebron James e Anthony Davis: 95-86 ai danni degli Utah Jazz. Inattesa sconfitta per i campioni in carica, i Toronto Raptors, caduti in trasferta per mano dei Boston Celtics, con il punteggio di 112-106. Nelle altre partite, vittoria netta di Minnesota su Charlotte Hornets per 121-99, e di Portland su Sacramento per 122-112. Bene anche i Nets che vincono il derby contro i New York Knicks per 113-109, mentre Chicago regola Memphis per 110-102. Gara incertissima fino all'ultimo tra Phoenix e Denver, ma alla fine vincono i Nuggets 108-107.