Golf, in Giappone ancora show di Woods

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - In Giappone Tiger Woods è ancora inarrestabile. Nel secondo round dello Zozo Championship, torneo del PGA Tour (con vista Tokyo 2020) rallentato per maltempo, è continuato lo show del campione americano che, con un altro parziale di 64 (-6), su un totale di 128 (-12), è rimasto da solo al comando della classifica. A Chiba "The Big Cat" ha vinto il primo duello con Gary Woodland, che ora è 2/o (130, -10) a due lunghezze dalla vetta. Seconde nove buche giocate ancora da fenomeno per Woods che ha realizzato cinque birdie (senza alcun errore) dopo i primi due siglati nella prima parte di gara caratterizzati da un bogey.

L'ex numero uno al mondo, tredici anni dopo l'ultima apparizione in Giappone, avvicina il sogno dell'82/a vittoria in carriera sul PGA Tour e punta ad eguagliare lo storico record di successi di Sam Snead.