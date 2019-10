Rugby: Mondiali,All Blacks in semifinale

(ANSA) - TOKYO, 19 OTT - La Nuova Zelanda si è qualificata per le semifinali dei Mondiali di rugby battendo l'Irlanda per 46-14 (22-0) nel match dei quarti di finale giocato oggi a Tokyo. Gli All Balcks hanno segnato 7 mete, con Aaron Smith (14', 20'), Beauden Barrett (32'), Codie Taylor (48'), Matt Todd (61'), George Bridge (73') e Jordie Barrett (79'). In semifinale affronteranno sabato prossimo, 26 ottobre, l'Inghilterra a Yokohama.