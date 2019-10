Golf: al via Open Italia dei record, Molinari per triplete

Francesco Molinari per il triplete, Shane Lowry per riprendersi la leadership della Race to Dubai. E' tutto pronto per la 76/a edizione dell'Open d'Italia, evento di punta del golf tricolore nella marcia di avvicinamento alla Ryder Cup 2022. All'Olgiata Golf Club di Roma da oggi al 13 ottobre sfileranno i big internazionali in un torneo che metterà in palio non solo un montepremi (che conserverà fino al 2027) da 7 milioni di dollari ma anche punti fondamentali per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo e alla Ryder Cup 2020 (Wisconsin, Stati Uniti).



In attesa dello show riguardante l'edizione italiana della Ryder Cup (che si giocherà al Marco Simone di Guidonia dal 30 settembre al 2 ottobre 2022) Roma torna Capitale del green con la quinta tappa 2019 delle Rolex Series European Tour. Dopo quattro anni in Lombardia la massima rassegna nazionale di golf fa capolinea nel Lazio dove rimarrà almeno fino al 2021. "Chicco" Molinari è certamente l'uomo più atteso della competizione che vedrà in campo 10 campioni Major, 96 vincitori di almeno un torneo sull'European Tour, 28 tra i migliori 100 del world ranking e sei dei protagonisti dell'euro-trionfo alla Ryder 2018 di Parigi.



Con Molinari anche lo svedese Alex Noren e i britannici Justin Rose (campione olimpico a Rio 2016 e numero 5 mondiale), Ian Poulter, Tyrrell Hatton e Paul Casey. Mentre sarà assente il danese Thorbjorn Olesen, campione uscente, perché sospeso dall'European Tour in seguito al suo arresto per presunte molestie ai danni di una passeggera su un volo che, la scorsa estate, da Nashville lo stava portando a Londra. Dopo i successi 2006 e 2016 "Laser Frankie" Molinari insegue il terzo exploit per superare Ugo Grappasonni (campione 1950 e 1954) ed entrare nella storia, realizzando un'impresa mai riuscita prima a nessun golfista italiano.