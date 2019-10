Ginnastica: azzurre artistica a Tokyo

Le azzurre della ginnastica artistica volano ai Giochi di Tokyo. L'Italdonne ha centrato l'obiettivo ai mondiali di Stoccarda, staccando il biglietto per le Olimpiadi: un risultato ottenuto con ampio margine, anche se la competizione iridata non è stata impeccabile. La squadra femminile ha ottenuto la carta olimpica (4 posti) rientrando aritmeticamente tra i 12 migliori team della manifestazione iridata. La formazione tricolore composta da Giorgia Villa, Asia D'Amato, Elisa Iorio, Alice D'Amato al volteggio e parallele asimmetriche e Desiree Carofiglio al corpo libero, ha totalizzato 161.931 nelle qualificazioni di oggi, ottenendo la certezza del biglietto per Tokyo.