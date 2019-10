Atletica: 4x400 Italia in finale e pass

La 4x400 maschile centra la finale iridata ai Mondiali di atletica in corso a Doha e conquista la carta olimpica per Tokyo. La staffetta composta da Edoardo Scotti, Vladimir Aceti, Matteo Galvan e Davide Re ha chiuso in 3'01''60, il quinto crono italiano in assoluto, a 23 centesimi dal primato tricolore. La prestazione ha consentito agli azzurri di accedere, con il settimo tempo alla gara che domani assegnerà le medaglie, e di ottenere il visto per le Olimpiadi del 2020.

Dopo discrete frazioni dei due giovani del quartetto (entrambi campioni europei juniores, il 19enne Scotti appena nel luglio scorso, Aceti a Grosseto 2017), Galvan ha cominciato la rimonta facendo mettere in moto Re da sesto. Il primatista italiano nella retta finale si è gettato all'esterno per trovare spazi liberi verso il traguardo, chiudendo al terzo posto alle spalle di Usa e Colombia. Da vent'anni una 4x400 tricolore non correva così veloce.