Atletica: Mondiali, 400 donne, oro Naser

Il terzo tempo di sempre dei 400 metri al femminile, il miglior crono degli ultimi 34 anni. Salwa Eid Naser stupisce nella serata del Khalifa Stadium ai Mondiali di atletica leggera a Doha con una medaglia d'oro dirompente nel giro di pista. Mamma nigeriana, papà del Bahrain, la quattrocentista spara un sensazionale 48.14 (per un progresso-monstre di quasi un secondo, aveva 49.08) diventando la terza della storia dopo il record del mondo (47.60) di Marita Koch e il 47.99 di Jarmila Kratochvilova. Piegata la campionessa olimpica Shaunae Miller-Uibo nonostante un altrettanto straordinario 48.37 che si inserisce al sesto posto di ogni epoca. Naser si presenta sul rettilineo finale con un vantaggio abbastanza ampio sulla bahamense, che pure riesce a ridurre le distanze negli ultimi cinquanta metri ma non abbastanza per sfilare l'oro alla 21enne, prima di stasera vicecampionessa mondiale a Londra 2017. Stati Uniti fuori dal podio, il bronzo va alla Giamaica grazie al 49.47 di Shericka Jackson.