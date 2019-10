Rugby: col Sudafrica torna Parisse

Torna il capitano Sergio Parisse nel XV che venerdì a Shizuoka, alle 18.45 ora locale, le 11.45 ora italiana, affronta il Sudafrica nella terza e decisiva partita dell'Italia ai mondiali di rugby. Parisse diventerà l'azzurro più presente di sempre ad un Mondiale (15 presenze) e supererà Brian O'Driscoll nella classifica dei giocatori più presenti con le rispettive Nazionali raggiungendo quota 142 caps. Sarà importante avere l'attenzione alta per tutta la partita e non concedere occasioni agli avversari" ha dichiarato Conor O'Shea. "E' una partita che aspettiamo da molto tempo. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo battendo Namibia e Canada. Per provare ad entrare nella storia dovremo mantenere la concentrazione sempre alta" ha dichiarato Sergio Parisse.