Volley: da martedì la World Cup

Al via l'1 ottobre prossimo in Giappone la World Cup di pallavolo. Per l'Italia guidata dal ct Gianlorenzo Blengini subito il primo impegno proprio con i padroni di casa Dopo l'uscita ai quarti di finale degli Europei, per l'Italia è già tempo di voltare pagina e di concentrarsi sull'ultimo impegno di questa lunga e intensa stagione internazionale.

Nella prima fase (1-6 ottobre), gli azzurri saranno impegnati a Fukuoka dove, dopo l'esordio contro il Giappone, affronteranno nell'ordine: Usa, Argentina, Tunisia e Polonia. Le altre sei formazioni, invece, giocheranno negli stessi giorni a Nagano.

Sarà Hiroshima, poi, la sede dell'ultima fase di questo intenso round in terra nipponica.

Al via ci saranno Giappone (paese organizzatore), Polonia (campione del mondo) e due rappresentanti per ogni confederazione continentale: Russia e Italia per l'Europa; Iran e Australia per l'Asia; Argentina e Brasile per il Sudamerica; Canada e Stati Uniti per la Norceca; Egitto e Tunisia per l'Africa.