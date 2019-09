Doping, le richieste Wada alla Russia, tempo tre settimane

L'Agenzia mondiale antidoping (WADA) ha dato alla Russia tre settimane per rispondere ai cambiamenti individuati nella banca dati del laboratorio di Mosca. Lo ha riferito alla Tass il capo della divisione delle convenzioni sportive del Consiglio d'Europa e membro del consiglio di vigilanza RUSADA, Sergey Khrychikov. "Alla parte russa viene chiesto di preparare e presentare spiegazioni di queste incongruenze alla WADA entro tre settimane", ha detto. "La WADA ha avviato la valutazione accelerata del problema di non conformità di RUSADA in conformità con lo standard internazionale per la conformità del codice: questa decisione è stata presa sulla base di incoerenze tra il database LIMS di WADA e i dati del laboratorio di Mosca recuperati nel gennaio 2019", ha affermato Khrychikov.