Millevele: 200 barche a Genova,con Lippi

(ANSA) - GENOVA, 20 SET - Più di 200 le barche attese al via domani della Millevele a Genova per la 32/ma edizione della regata. Tanti i protagonisti delle istituzioni e dello sport in gara. Tra i partecipanti il sindaco di Genova Marco Bucci, per l'occasione a bordo della barca portacolori dello Yacht Club Italiano ITA102 di Adriano Calvini, il governatore della Liguria, Giovanni Toti, che sarà a bordo dello Swan 65 Mascalzone Latino XXIV di Vincenzo Onorato, l'ex ct mondiale Marcello Lippi, che sarà con gli Insuperabili, i ragazzi della omonima ONLUS che presiede, per l'occasione a bordo della goletta Spirit of Chemainus. A dare filo da torcere a ITA102 (il mattatore della veleggiata che l'ha vinta per 7 volte), il Wally Kauris II di Giovanni Arvedi, con un equipaggio a trazione YCI che ospita l'assessore regionale allo sport Ilaria Cavo e che può contare sulle chiamate tattiche del mago del vento, il brasiliano Torben Grael e il Grand Soleil 40 Vega che avrà a bordo l'assessore regionale alla Sanità Sonia Viale.