Milano-Cortina: Malgò, iniziamo bene

(ANSA) - DRUENTO (TORINO), 17 SET - La scelta dell'ad del comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali del 2026 deve essere "collegiale". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, risponde ai giornalisti sui criteri da seguire nella scelta del super manager. "Mi sembra che una scelta collegiale rappresenti un passo indispensabile per cominciare bene", aggiunge a margine dell'inaugurazione di una scuola da ballo per disabili nel Torinese.

"Ne stiamo parlando con gli stakeholders, i due Comuni e le due Regioni", dice ancora Malago, precisando che proprio domani è in programma "un incontro in Regione Lombardia, a Milano". "Se non ci fosse un nome collegiale - conclude - si è stabilito di dare mandato a un cacciatore di teste per proporlo il 3 ottobre, a 'casa di Zaia'. Su questo sono completamente laico".