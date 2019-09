Zaia, nessuna possibilità di revoca Cio

(ANSA) - VENEZIA, 13 SET - "Per quanto mi risulta non c'è alcuna possibilità che le Olimpiadi della neve 2026 possano essere revocate dal Cio. Mi sembra - anche se ormai ci siamo abituati - che si tratti dell'ennesima bufala". Lo dice all'ANSA il governatore del Veneto Luca Zaia.

"Credo che le odierne dichiarazioni del presidente del Coni, Giovanni Malagò, e dello stesso Comitato Olimpico Internazionale, smentiscano nettamente la linea dei consueti catastrofisti - aggiunge -. Milano e Cortina ospiteranno le più belle Olimpiadi della neve che si siamo mai viste, per gli incomparabili scenari ambientali, per le comprovate capacità organizzative e operative, per la modernità delle infrastrutture e dei teatri di gara ai quali si sta mettendo mano con un volume straordinario di investimenti". Zaia conclude: "capisco che chi non le voleva e disse che dovevamo arrangiarci mastichi amaro, ma si rassegni: per il 2026 - in Lombardia come in Veneto - siamo già al lavoro pancia a terra".