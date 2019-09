Fontana, Giochi 2026 resteranno a noi

(ANSA) - MILANO, 13 SET - ''Non sono preoccupato, mi sembrano delle cose assolutamente infondate: non ci sono dubbi che il problema che è stato sollevato e che sta emergendo non ha nulla a che vedere con l'assegnazione delle Olimpiadi che sono state assegnate e continueranno a rimanere assegnate a Milano e Cortina, cosa che per il vero lo stesso Malagò ha riconosciuto": il governatore della Lombardia Attilio Fontana rimane tranquillo di fronte alle lettere inviate dal presidente del Coni Gianni Malagò al Cio e, contattato dall'ANSA, spiega che "è più una questione interna tra Coni e governo che non va a incidere minimamente sulla nostra posizione".

"Mi lascia tranquillo - aggiunge il presidente della Lombardia - il fatto che abbiamo avuto un incontro ad agosto, un altro il 18 settembre e un altro a ottobre. Stiamo lavorando alacremente per risolvere questi problemi di carattere preliminare con la massima convinzione e determinazione ad andare avanti".