Nadal batte Medvedev e trionfa agli Us Open

Rafael Nadal ha battuto il russo Daniil Medvedev vincendo agli Us Open il suo 19/o titolo di Grande Slam. Un successo che avvicina lo spagnolo al record di 20 tornei major vinti in carriera da Roger Federer. La vittoria è giunta dopo una combattutissima partita durata 4 ore e 50 minuti, e conclusa con un punteggio 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4.

Per Medvedev, 23 anni, sconfitto, 10 anni meno del n.2 mondiale, sarebbe stata la prima vittoria in un grande Slam. Non ce l'ha fatta ma ha tenuto il campione sul filo fino al quinto set: una tensione sfociata in un pianto liberatorio in attesa della premiazione.