Tennis, Us Open: Nadal batte Berrettini

Sfuma il sogno di Matteo Berrettini di essere il primo italiano a giocare una finale degli Us Open di tennis. Il tennista romano è stato sconfitto in tre set da Rafael Nadal col punteggio di 7-6, 6-4, 6-1. Nadal affronterà in finale domenica Daniil Medvedev.

Berrettini esce dal match testa alta, ma deve arrendersi alla solidità del campione spagnolo e alla stanchezza. Nel primo set gioca alla pari e, dopo aver annullato un set point, costringe Rafa al tie-break. Lì si porta sul 4 a zero e sembra fatta, soprattutto quando guadagna due set point. Ma un po' per sfortuna un po' per la capacità di Nadal di non mollare, si fa riprendere e battere. "Sono stato fortunato", ammetterà lo spagnolo. Il match rimane in equilibrio anche nel secondo set, che però Nadal vince soprattutto per i troppi errori del tennista romano (alla fine quelli non provocati saranno 42 contro i 16 dello spagnolo). Nel terzo set Matteo crolla e per Nadal è una passeggiata che lo porta direttamente all'ennesima finale degli Us Open.