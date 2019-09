Us Open, Nadal: "Con Berrettini non sarà facile"

Berrettini sta avendo un grande anno, è in semifinale dopo aver vinto tanti buoni match. Che cosa puoi aspettarti delle semifinali di uno Slam? Non puoi aspettarti un avversario facile. Non puoi aspettarti un match facile": Rafael Nadal, prossimo avversario dell'azzurro nelle semifinali degli Us Open, dispensa elogi per Berrettini.

"Matteo sta facendo molti progressi - ha aggiunto il maiorchino dopo il quarto vinto contro l'argentino Diego Schwartzman - picchia forte, l'ho visto giocare anche contro Monfils. Bravo. E' in fiducia, sarà una grande sfida".