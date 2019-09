Simone Biles: "Il mio cuore sanguina"

Dolore e sofferenza per la tragedia che ha colpito la sua famiglia e tante altre: ad esternarli oggi, in un tweet, è la campionessa di ginnastica, la statunitense Simone Biles, dopo l'arresto del fratello maggiore Tevin Biles-Thomas, finito in carcere perchè accusato di omicidio dopo una sparatoria che ha provocato tre morti. "Il mio cuore sanguina per tutte le persone coinvolte, specialmente per le vittime e le loro famiglie", ha scritto la Biles, che ha anche chiesto il rispetto della privacy in un momento così difficile per lei e la propria famiglia. Le autorità dell'Ohio hanno fatto sapere che il 24enne Tevin Biles-Thomas è stato arrestato in Georgia la scorsa settimana, dopo essere stato incriminato per omicidio, con l'accusa di avere ucciso tre persone nella notte di Capodanno a Cleveland.