F2: spaventoso incidente a Spa, morto il pilota francese Hubert

E' morto il pilota francese Anthoine Hubert, coinvolto in uno spaventoso incidente avvenuto nel pomeriggio durante Gara-1 del Gran premio di Formula 2 sul circuito belga di Spa. Hubert, la cui monoposto si era rovesciata più volte ed era stata tranciata nell'incidente, era stato portato in ospedale insieme allo statunitense Juan Manuel Correa, anche lui ferito nella carambola, ma è deceduto. Quest'ultimo avrebbe le gambe fratturate. La Federazione internazionale dell'automobile (Fia) ha diffuso un comunicato che conferma il decesso del 22enne francese, avvenuto alle 18,35, e informa sulle condizioni degli altri due piloti coinvolti. "Il pilota dell'auto numero 12, Juan-Manuel Correa, è in condizioni stabili ed è in cura all'ospedale di Liegi - fa sapere la Fia -. Maggiori informazioni sulle sue condizioni verranno fornite quando saranno disponibili. Il pilota della monoposto numero 20, Giuliano Alesi, è stato visitato nel centro medico del circuito e sta bene. La Fia ha avviato un'indagine sull'incidente".

Bruttissimo incidente nella prova di Formula 2 sul circuito di Spa-Francochamps, in Belgio, che ospita il week-end delle auto. L'impatto ha coinvolto tre auto durante il secondo dei 25 giri programmati, dopo che la corsa aveva superato la salita dell'Eau Rouge: è stato a quel punto che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate le monoposto del giapponese Marino Sato, del francese Anthoine Hubert e dello statunitense Juan Manuel Correa. Quest'ultimo, che corre su una Sauber, si è ribaltato ed è scivolato. La gara è stata sospesa, quindi definitivamente cancellata.

Ancora nulla di ufficiale e di chiaro si sa sulle condizioni dei piloti coinvolti nell'incidente. Sul posto si sono portate delle ambulanze e i sanitari per soccorrere i piloti coinvolti nell'incidente, tranne Sato, che sarebbe rimasto indenne nel terrificante impatto che ha distrutto tre monoposto che prendevano parte alla gara della Formula cadetta. Nei video pubblicati su Twitter si vede un'auto letteralmente spezzata in due parti, con il motore da una parte e l'abitacolo dall'altra. A seguire sulla pagina alcuni dei video ripresi a Spa oggi, anche dalle tribune e dagli schermi a bordo pista. Non sono stati visti ancora tutti i piloti coinvolti e non ci sono bollettini o informazioni ufficiali. La velocità stimata, al momento dell'incidente, era vicina ai 250 km/h.