Sala, per Olimpiadi Ceo con esperienza

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - "Per quanto riguarda il Ceo dell'Ocog si è approvato il profilo e non si è parlato dei nomi". Lo ha detto Giuseppe Sala al termine del tavolo olimpico che si è riunito a Palazzo Lombardia. "L'identikit - ha chiarito il sindaco di Milano - è quello di una persona con esperienza internazionale, meglio se conoscesse anche il pubblico oltre che il privato" e magari che "arrivasse da un mondo di eventi e di sport. Però - ha aggiunto - deve essere una persona con un'esperienza sufficientemente aperta e che abbia dimostrato di saper gestire eventi del genere".

"Aggiungo - ha proseguito - che serve qualcuno che rimanga per degli anni, almeno sei. Non deve essere necessariamente italiano, ma deve sapere bene l'italiano - ha concluso Sala - il nome sarà individuato in questi mesi, entro fine anno".