FedEx Cup: fulmine su albero, 6 feriti

Fulmini, sospensione, spavento e sei feriti ad Atlanta in occasione del terzo round del Tour Championship, ultimo atto della FedEx Cup 2019. In Georgia (Stati Uniti), dopo lo stop per maltempo indetto dal PGA Tour, un fulmine ha colpito un albero del percorso dell'East Lake Golf Club (par 70) - tra la buca 15 e 16 - con sei spettatori rimasti feriti dai detriti provocati dal forte impatto. Trasportati in ospedale, nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Le loro condizioni di salute resteranno però monitorate almeno per le prossime ore. Spavento ad Atlanta dove a vincere, per il momento, è stata la paura. Con i big fermati anzitempo e oggi attesi da una maratona golfistica. Justin Thomas ha concluso le prime cinque buche della penultima manche in pari con il par con un punteggio di -12 sul totale che lo vede da solo in testa alla classifica con un colpo di vantaggio su Brooks Koepka (leader mondiale) e Rory McIlroy, entrambi 2/i con -11. Ma la gara - tempo permettendo - è ancora tutta da giocare.