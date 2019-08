Moto: libere Silverstone, Quartararo davanti a Marquez

I timori della vigilia si sono rivelati infondati: il nuovo asfalto di Silverstone ha convinto i piloti della MotoGp, che non si sono fatti pregare per spingere al massimo, approfittando anche del meteo favorevole. Nelle libere del venerdì, Fabio Quartararo con la Yamaha Petronas ha così stracciato il record del circuito, fermando il cronometro sull'1'59''225, oltre due decimi in meno del leader del mondiale, Marc Marquez. Un primato che però la direzione gara ha faticato a concedere al francese, prima penalizzato insieme con Valentino Rossi per aver "oltrepassato il limite della pista" e quindi assolto, così come il Dottore, dopo un riesame delle immagini. Di fatto, tutti hanno dato gas anche per mettersi al riparo dalle bizze del tempo inglese, con Maverick Vinales terzo nei tempi davanti al compagno della Yamaha Rossi, mentre Andrea Dovizioso ha chiuso sesto. Tre Yamaha nelle prime quattro posizioni fanno prevedere una gara tutta all'attacco per i piloti della casa di Iwata e, scontato che Marquez sarà come al solito in prima linea, anche la necessità di un impegno totale da parte di Dovizioso, reduce dalla adrenalinica vittoria in Austria su Marquez. "Il nuovo asfalto è davvero eccellente - ha commentato il forlivese -, ben diverso al confronto di dodici mesi fa. Io ho provato un buon feeling con la moto ma su una pista così lunga e complicata non è semplice essere a posto ovunque, così dovremo migliorare in qualche aspetto". "Sono contento di come sono andate le cose - ha detto a sua volta Marc Marquez -, su questa pista avevamo dubbi ma tutto è andato per il verso giusto".