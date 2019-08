Dakar: Alonso si prepara con team Toyota

Prende il via la nuova sfida di Fernando Alonso lontano dalla Formula 1. Il pilota spagnolo, due volte campione del mondo, comincerà ad allenarsi con il team Toyota che prenderà parte alla prossima Dakar. ''Nei prossimi cinque mesi - annuncia la casa giapponese - Alonso familiarizzerà con le difficoltà di questo tipo di raid". Alonso prenderà parte alle sessioni di allenamento per il resto dell'anno in Europa, Africa e Medio Oriente. ''Ho sempre avuto il desiderio di perseguire nuove sfide in diverse discipline e non vedo l'ora di allenarmi nei prossimi mesi". Il programma di allenamento di Alonso inizierà con una sessione di test nei deserti dell'Africa meridionale.