54° Trofeo Luigi Fagioli, torna Biasion

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - E' iniziata la settimana del 54° Trofeo Luigi Fagioli. La cronoscalata umbra nona prova del Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) è pronta a dare spettacolo dal 23 al 25 agosto a Gubbio e a ospitare tante iniziative ed eventi collaterali che impreziosiranno un'edizione super e dal sapore internazionale. Mentre le iscrizioni si chiudono oggi (lunedì) a mezzanotte ed è iniziata la prevendita dei biglietti, prende forma la tradizionale serata di venerdì, quella che alle 21.00 sul palco centrale di Piazza 40 Martiri celebrerà la consegna del Memorial Angelo e Pietro Barbetti. Quest'anno gli organizzatori lo hanno assegnato a Miki Biasion, il driver veneto che giusto 40 anni fa esordì ufficialmente nei rally e poi si laureò due volte campione del mondo con la Lancia Delta Integrale. "Sono onorato di ricevere un premio tanto prestigioso - ha detto Biason - di far parte della rosa di nomi altisonanti che lo hanno ritirato, come me hanno vissuto un periodo fulgido dell'automobilismo italiano".