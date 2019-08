Legge Sport: nuova lettera Cio, 'invito per Governo a Losanna'

Una nuova lettera per "ribadire l'invito" per un incontro congiunto a Losanna con il governo italiano. Il Cio torna a scrivere al presidente del Coni, Giovanni Malagò, all'indomani della missiva in cui si metteva in guardia sulle possibili sanzioni conseguenti al ddl sullo sport votato in via definita al Senato. "Sfortunatamente, notiamo che i pochi problemi specifici che abbiamo evidenziato ieri nella nostra lettera autoesplicativa non potevano essere presi in considerazione in questa fase - scrive il comitato olimpico internazionale -. Tuttavia, ribadiamo la nostra proposta di organizzare una riunione congiunta con il Coni e le autorità governative a settembre a Losanna per riesaminare attentamente la situazione e trovare una soluzione reciprocamente accettabile per garantire che il nuovo quadro legislativo sia pienamente compatibile con i principi e le regole basilari della Carta olimpica, come menzionato nella nostra precedente lettera. Grazie per la collaborazione e restiamo a disposizione per aiutare a risolvere senza problemi questa situazione".