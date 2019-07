Pallanuoto: Campagna punta la rivincita

''Dovremmo entrare con una bella dose di rivincita ma giocando tatticamente in maniera perfetta perchè loro sono veramente ben organizzati. Una finale mondiale è il sogno di tutti gli allenatori e tutti i giocatori''. Coach Sandro Campagna suona la carica in vista della finalissima del Settebello contro la Spagna: "Ci sono tanti ricordi su questa grande sfida e l'ultima che ricordo è la sconfitta beffarda della scorsa stagione all'europeo. Quella sconfitta ci deve far rosicare ancora e deve far aumentare ancora di più la rabbia per aver fatto un europeo grandissimo, e giocato una semifinale stupenda insieme a loro. Li meritavamo almeno di andare ai rigori e invece quel gol non convalidato a quattro secondi dalla fine ci tagliò le gambe''. ''Da ieri sera - aggiunge il ct azzurro - Ora dobbiamo volare nell'acqua esser disciplinati tatticamente ma liberi mentalmente. Domani c'è una finale mondiale è una cosa bellissima da giocare e da vincere".