Scherma: due semifinali per l'Italia

Si concludono oggi i Campionati del Mondo Budapest2019. Sono in palio gli ultimi titoli iridati a squadre: quelli di sciabola femminile e di fioretto maschile.

Nel fioretto maschile, il quartetto del CT Andrea Cipressa e composto da Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Giorgio Avola avanza in semifinale. Gli azzurri hanno superato Hong Kong ai quarti di finale con il punteggio di 45-28. Ad attendere gli azzurri alle 13.50 vi sarà la Francia in semifinale.

In semifinale anche la squadra di sciabola femminile (Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Sofia Ciaraglia) che ha superato per 45-38 le padrone di casa dell'Ungheria ed affronterà la Russia.