Scherma: Italia in corsa per due bronzi

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - L'Italia sarà in pedana nelle finali che valgono il terzo posto sia nella gara a squadre di spada femminile che in quella di sciabola maschile. E' l'esito della prima parte della settima giornata di gara ai Campionati del Mondo Budapest 2019. Nella spada femminile L'Italia tornerà in pedana alle 16.20 per la finale che vale il terzo posto e che vedrà la sfida contro l'Ucraina. Il quartetto azzurro composto da Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Federica Isola ed Alice Clerici, in semifinale è stata fermata sul 44-31 dalla Cina.

Anche nella gara di sciabola maschile l'Italia salirà in pedana per il bronzo. Il quartetto azzurro composto da Luca Curatoli, Gigi Samele, Enrico Berrè ed Aldo Montano, è stato sconfitto in semifinale dai padroni di casa dell'Ungheria 45-38.