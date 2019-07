Abu Dhabi vince Gara 1 Stresa Grand Prix

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Successo per Abu Dhabi 4 (UAE) in Gara 1 dello Stresa Grand Prix of Italy - UIM XCAT World Championship 2019. L'imbarcazione condotta da Shaun Torrente e Faleh Al Mansoori si è imposta sul Lago Maggiore davanti a Maritimo (AUS) di Tom Barry-Cotter e Ross Willaton che aveva conquistato la Pole Position. A completare il podio, dopo una lunga bagarre e tanto spettacolo, è Dubai Police (UAE) di Arif Al Zaffain e Nadir Bin Hendi. "Siamo molto contenti dell'accoglienza che ci ha riservato, anche quest'anno, la città di Stresa. C'è molta passione e molto calore da parte dei tifosi: tutto ciò è meraviglioso - ha detto il presidente UIM, Raffaele Chiulli - Lo Stresa Grand Prix of Italy del resto, è un appuntamento molto importante a livello internazionale, visti i tanti paesi che sono qui rappresentati. Questo è anche un modo per esportare un modello di made in Italy nel mondo".