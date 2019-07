Nuoto: Mondiali sincro, argento azzurri

La coppia azzurra formata da Manila Flamini e Giorgio Minisini ha ottenuto le medaglia d'argento nel duo misto libero ai Mondiali di nuoto in corso a Gwangju, in Corea del Sud. L'oro è stato vinto dai russi Mayya Gurbanberdieva e Aleksandr Maltsev che, con 92.9667 punti, hanno preceduto gli italiani (91.8333) e la coppia giapponese formata da Yumi Adachi e Atsushi Abe, bronzo con 90.4000. Per Flamini-Minisini si tratta del secondo argento consecutivo e della terza medaglia iridata nel libero dal bronzo conquistato nell'allora inedita routine che ha esordito a Kazan, nel 2015.