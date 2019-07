Tour: Alaphilippe vince la crono e rafforza la maglia gialla

Grande impresa della maglia gialla Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step), che ha vinto la 13/a tappa del Tour, l'unica a cronometro di questa edizione, coprendo i 27,2 km di un circuito cittadino a Pau in 35'00''. Al secondo posto il gallese Geraint Thomas in 35'14'', terzo il belga Thomas De Gendt in 35'27''. Fabio Aru ha accusato un ritardo di 1'13'', Vincenzo Nibali di 2'33''. Con il successo di oggi il francese rafforza il primato in classifica generale.