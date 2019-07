Mondiali pallanuoto: Italia-Giappone 9-7

L'Italia batte il Giappone 9-7 (parziali 2-0, 1-2, 4-4, 2-1) e prosegue a punteggio pieno il cammino nel girone D, con vista sui quarti di finale. Venerdì, il Settebello bronzo olimpico affronterà la Germania nell'ultima partita della fase preliminare che vale il primo posto del raggruppamento. La sfida si è decisa nell'ultimo quarto, cominciato sul 7-6 per gli azzurri di Alessandro Campagna. Luongo segna la rete del doppio vantaggio ma presto Inaba ristabilisce le distanze. (4/9 e 8-7).

L'Italia fallisce un rigore con Di Fulvio, che colpisce il palo.

Sul capovolgimento la conclusione giapponese si ferma sulla traversa e l'Italia è brava a trasformare l'azione in un contropiede finalizzato da Figlioli (quattro reti per lui). Il Giappone resta pericoloso ma Del Lungo piazza un paio di parate importanti e alla fine arrivano i sudati due punti. "Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata - commenta Campagna -.

L'obiettivo è il primato del girone".