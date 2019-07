Universiadi:argento Italia con Lara Mori

(ANSA) - NAPOLI, 7 LUG - Medaglia d'argento per Lara Mori nella ginnastica artistica alle Universiadi di Napoli. Il "giglio" di Montevarchi, allenata da Stefania Bucci, con una spettacolare esibizione alla trave ha totalizzato 12.850 punti alle spalle della giapponese Hitomi Hatakeda, medaglia d'oro con 13mila punti. Al terzo posto la russa Uliana Perebinosova (12.800).

Dopo il bronzo di squadra per l'artistica femminile con Carlotta Ferlito e Martina Rizzelli, la giovane toscana fa il bis e conquista il podio in un Palavesuvio gremito.

"Sono felicissima - ha detto la ginnasta a fine gara - per me questa medaglia vale molto perché la trave è sempre stato un attrezzo dove posso puntare ma si può anche sbagliare. Sono contenta di aver fatto tutte e tre le gare giuste sulla trave e sono davvero soddisfatta". Termina al quinto posto la gara di Carlotta Ferlito (12.400).