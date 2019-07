Università: un altro bronzo per Italia dai tuffi

Un altro bronzo dai tuffi per l'Italia alle Universiadi, dopo il terzo posto conquistato da Giorgio Auber, grazie al duo composto da Andrea Cosoli e Francesco Porco, terzi alle spalle di Cina e Russia nel trampolino da 3 metri sincro. La gara è stata vinta dalla coppia cinese Hu e Li, seguita dai russi Molchanov e Nikolaev. "Ci alleniamo molto raramente insieme visto che io sono di Cosenza e lui di Roma - dice a fine gara Francesco Porco - quindi per noi questo terzo posto equivale a una vittoria". "Conciliare lo studio con l'allenamento non è facile - aggiunge Andrea Cosoli - ci vuole determinazione ma soprattutto molta costanza".