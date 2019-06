Golf, Rocket Classic, flop di Johnson

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - I big mondiali deludono nel round inaugurale del Rocket Mortgage Classic, nuovo torneo del PGA Tour. Da Dustin Johnson a Gary Woodland, che flop. A Detroit i due americani, rispettivamente numero 2 e 12 al mondo, non decollano. Dopo la prima manche Johnson è 101/o con 71 (-1) e precede in classifica Woodland, vincitore della 119/a edizione dell'US Open, solo 131/o (73, +1). Nel Michigan leadership a sorpresa per Nate Lashley, autore di una prova show (parziale di 63, -9) che gli ha permesso di chiudere il primo giro al comando della classifica con un colpo di vantaggio su Ryan Armor e Nick Watney, entrambi secondi (64, -8). Miglior score della carriera per il il trentaseienne del Nebraska. Sul percorso del Detroit GC avvio deciso per Bubba Watson, Rickie Fowler, Patrick Reed e Hideki Matsuyama (tra le star del torneo) tutti 33/i con 68 (-4).