M5S Lombardia cancella post su'vittoria'

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - E' stato rimosso dalla pagina Facebook ufficiale del Movimento 5 Stelle Lombardia il post che in una grafica rivendicava l'assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026 a Milano-Cortina come una "vittoria" M5S. Il post, pubblicato ieri poco dopo l'esito del voto del Cio, è stato condiviso da molti utenti, con commenti perlopiù negativi: "Siete sempre stati contrari alle Olimpiadi", "Perché a Milano sì e a Roma e Torino no?" il tenore dei più ricorrenti.

Duro contro i 5 Stelle anche l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera (Forza Italia), che sullo stesso social ha commentato: "Ma come si permettono! Hanno fatto di tutto per ostacolare e boicottare questa vittoria prima imponendo il coinvolgimento di Torino (amministrata da un sindaco 5 Stelle che poi si è sfilata perché ostacolata dalla sua stessa maggioranza) poi stabilendo che il Governo non avrebbe finanziato alcun intervento".