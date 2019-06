Sul Pirellone scritta 'Lombardia vince'

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Per festeggiare l'assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026 sulla facciata del grattacielo Pirelli, a Milano, sarà proiettato in serata, a partire dalle 22 circa, il logo olimpico accompagnato dal messaggio "La Lombardia vince" e dai fotogrammi delle campionesse Sofia Goggia, Arianna Fontana e Michela Moioli.

"Italia batte Svezia 1-0, stavolta ci siamo qualificati noi! Milano e la Lombardia in collaborazione con Cortina e il Veneto il loro goal lo hanno saputo mettere a segno! E che goal!" esulta il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi. "Dopo la candidatura di Ema sfumata per un capriccio della sorte, Milano e la Lombardia post Expo si confermano sempre più Città e Regione di grande attrattività internazionale, capaci di proposte credibili, avvincenti e sostenibili a cui tutto il mondo guarda con sempre maggiore interesse.