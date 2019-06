F1: Hamilton, oggi mia vettura volava

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Sono molto contento, non era facile su un tracciato come questo, anche per via del vento. La nostra macchina però volava e il risultato del team è stato eccezionale. Siamo stati molto performanti nel corso dell'intero weekend e sono riuscito a trovare la velocità giusta quando contava, visto che anche Bottas è andato forte. Faccio i miei complimenti alla squadra, domani però dobbiamo completare l'opera". Così il pluricampione del mondo di F1 Lewis Hamilton sulla performance di oggi che gli ha permesso di ottenere la pole position nel Gp di Francia che si correrà domani.

"Ogni volta diventa più difficile ottenere la pole - dice ancora Hamilton -, ma ho a disposizione una vettura eccezionale".