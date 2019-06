Iaaf: 'Semenya è biologicamente maschio'

La Iaaf replica a Carsten Semenya, che aveva accusato la federazione mondiale di atletica di averla usata "come cavia da laboratorio nella faccenda riguardante il nuovo regolamento sugli atleti iperandrogenici", costringendola, per gareggiare, a sottoporsi a test del sesso e a cure ormonali. "Non permetterò più che usino il mio corpo", aveva aggiunto la 2 volte olimpionica degli 800 metri. "E' biologicamente un maschio", sostiene ora la Iaaf in una nota in cui spiega la tesi esposta davanti al Tas di Losanna, che le ha dato ragione nei confronti della mezzofondista sudafricana. Quest'ultima contestava la regola secondo cui, per poter continuare a gareggiare, lei e le altre nella sua stessa condizione di iperandrogenismo devono obbligatoriamente sottoporsi a una terapia ormonale per ridurre i propri livelli di testosterone. La Semenya ha replicato dicendo di sentirsi "ferita in un modo che le parole non riescono a spiegare".